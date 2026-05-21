Mustafa’nın ehliyetine el konuldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50
Mustafa Erhan Hekimoğlu şeker hastası olan babaannesini hastaneye yetiştirmek için aracıyla yola çıktı. Babaannesine acil tıbbi müdahale yapılabilmesi için zamanla yarışan 19 yaşındaki golcüye trafikte hız sınırlarını aşınca 20 bin lira para cezası kesildi. Mustafa'nın sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu.