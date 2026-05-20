Ziraat Türkiye Kupası
Altay hocayı bekliyor

Altay hocayı bekliyor

Fabrizio Romano, Beşiktaş’ın milli eldivene olan ilgisinin devam ettiğini duyurdu. Habere göre, Manchester United’dan ayrılması beklenen Altay Bayındır’ın siyah-beyazlı takıma transferinin yeni teknik direktöre bağlı olduğu belirtildi

ERSİN'E VEDA EDİLECEK

Yeni sözleşme önermediği Ersin Destanoğlu ile kesinlikle yolları ayırmayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, kalesinde güven verecek deneyimli eldiven arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, geçen yaz transfer döneminde de Kartal'ın gündemine gelen Altay Bayındır ile ilgili sıcak gelişmeyi duyurdu. Deneyimli gazeteci, Beşiktaş'ın Premier Lig devi Manchester United'da kariyerini sürdüren milli file bekçisine ilgisinin devam ettiğini duyurdu.

İLK TEMAS KURULDU

Haberde 28 yaşındaki eldivenin İngiliz ekibinden bu yaz ayrılabileceği, ancak Beşiktaş'a transfer olmasının siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörüne bağlı olduğu belirtildi. Siyah-beyazlı kurmayların, yerliler listesinde RAMS Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer ile birlikte üst sıralarda yer alan Altay Bayındır'ın durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Ayrıca Beşiktaşlı yetkililerin tecrübeli file bekçisinin menajeriyle dirsek teması kurduğu aktarıldı.

8 AYDIR FORMAYA HASRET

Manchester United'ın Eylül 2023'te Fenerbahçe'den kadrosuna dahil ettiği 28 yaşındaki file bekçisi için işler hiç de istediği gibi gitmedi. Bu sezon Premier Lig'de son maçını 27 Eylül 2025 tarihinde Brentford karşısında oynayan Altay Bayındır, yaklaşık 8 aydır formaya hasret kaldı. Milli kaleci düzenli olarak forma giyeceği bir kulübe transfer olmaya oldukça sıcak bakıyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

Kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetimi, kiralama formülüyle transferi nihayetine erdirmeyi planlıyor. Manchester United'ın transfer için kolaylık sağlaması halinde resmi imzaların atılacağı öne sürüldü. Altay'ın Premier Lig kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

