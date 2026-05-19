Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Ne yaptım da taraftar yalnız bıraktı

Sergen Yalçın ayrılığın ardından Beşiktaş taraftarına sitem etti ve “Ne yaptım da bu taraftar beni bu kadar yalnız bıraktı! Beşiktaş’a bundan sonrası için başarılar diliyorum” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 06:50
Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'la yollarını ayırmasının ardından özellikle siyah-beyazlı taraftarlara sitem etti. 53 yaşındaki çalıştırıcı, yaşananları hak etmediğini söyledi ve "2021'de şartlar kötüyken kupalar kazandım. Giderken 1.5 milyon dolar bıraktım. Şimdi benim için 'Tazminat kovalıyor' diyorlar. Alacağım varsa da bırakacağım. Hala Ole maaş alır, başka hoca alır ama biz almayız. Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz. Ben bu kulübe ne yaptım da bu taraftar bana bunları yapıyor?" dedi. Yalçın, sözlerine şöyle devam etti: "Beni sosyal medyada yalnız bıraktılar. Ne yaptım da bu taraftar beni bu kadar yalnız bıraktı! Her maç protesto endişesi ile devam etmenin anlamı yok! Protesto endişesiyle zaten devam da edemeyiz. Trabzonspor maçında kaptanım golden sonra bana koşuyor, arkamdakiler 'Neden koşuyorsun' diye yuhalıyor. Bu ortamda nasıl çalışalım? Tazminat talebim yok! Beşiktaş'a bundan sonrası için başarılar diliyorum."

250 MİLYON TL'Yİ BIRAKTI

Sergen Yalçın, yapılan görüşmenin ardından Beşiktaş'a veda ederken, siyah-beyazlı kulüpten alacağı olan 250 milyon TL'yi de bıraktı.

1.79 PUAN ORTALAMASI

Sergen Yalçın, ikinci döneminde Beşiktaş'ın başında Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplamda 39 maça çıktı. Yalçın, bu 39 mücadelenin 20'sinden galibiyetle ayrılırken, 10'unda berabere kaldı. 9'unu ise kaybetti. Yalçın, 1.79 puan ortalaması yakaladı.

İLK DÖNEMİNDE 2 KUPA KAZANDI

Beşiktaş'ın başına ilk olarak 29 Ocak 2020'de gelen Sergen Yalçın, 2020-21 sezonunda duble yapmış ve hem lig şampiyonluğunu hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

31'İNCİ HAFTADA PLAKET ALDI

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçıyla birlikte Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarda teknik direktör olarak ligdeki 100. maçına çıktı. Başkan Serdal Adalı da tecrübeli hocayı kutlayarak plaket takdim etti. Ancak sonrasındaki üç maçta alınan sonuçlar, Yalçın'ın ayrılığına yol açtı.

41 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI

Sergen Yalçın'ın takımı, ligde sezonu 41 yıl sonra büyük maç kazanmadan da tamamladı. Siyah-beyazlılar, bu sezon ezeli rakipleri G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor'la oynadığı maçlardan sadece 2 puan çıkarabildi. Bu da ayrılığı tetikledi.

