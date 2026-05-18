Beşiktaş için kalede Vlachodimos iddiası!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 06:50
Siyah-beyazlı kulübün geniş kaleci listesine Sevilla'da kiralık olarak oynayan Odysseas Vlachodimos'u da dahil ettiği iddia edildi. Yunan kalecinin menajeri Koukoutrigas'ın, Başkan Serdal Adalı ve Halis Kökçü'ye "N. United'ı ikna ederseniz transfer olabilir" mesajını verdiği öğrenildi. Geçen sezon 33 maçta forma giyen 32 yaşındaki eldiven, kalesinde 52 gol görürken, 5 maçta rakiplere gol izni vermedi.