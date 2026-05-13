Evdeki mutsuzluk

Süper Lig'de zirveden uzak kalan Beşiktaş'ta iç sahadaki kötü tablo keyifleri kaçırdı. Siyah-beyazlılar, bu sezon Tüpraş Stadı'nda çıktığı 17 lig maçında 9 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı. Özellikle ezeli rakiplerine karşı derbilerde başarısız sonuçlar alan Kartal, taraftarlarını üzdü. Taraftarlarının önünde Galatasaray'a 1-0, Fenerbahçe'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 2-1 siyah-beyazlılar, kulüp tarihinin en kötü karnesini yaşadı. Öte yandan Beşiktaş, son 6 sezonda iç sahadaki son maçlarının hepsini kaybederek ilginç bir istatistiğe imza attı. Ayrıca Tüpraş Stadı'nda bu sezon Avrupa'da da istenen sonuçlar gelmedi. Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e 4-2, Konferans Ligi'nde de Lozan'a evinde 1-0 yenilen Kartal, sınıfta kaldı. Beşiktaş, kupa yarı finalinde de Konyaspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu.