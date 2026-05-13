Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan Granit Xhaka'ya yakın takip!

Beşiktaş'tan Granit Xhaka’ya yakın takip!

Sunderland’den ayrılması gündemde olan Granit Xhaka, siyah-beyazlıların listesinde bulunuyor. 33 yaşındaki İsviçreli orta sahanın da Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarına odaklanan Beşiktaş'ta Granit Xhaka ismi gündemde yer almaya devam ediyor. 33 yaşındaki İsviçreli futbolcunun İngiltere'den Sunderland'den ayrılmayı düşünüyor. Sunderland'le 2028'e kadar sözleşmesi olan tecrübeli orta sahanın kendisine takım aradığı ifade edildi. Xhaka'nın Beşiktaş'a gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Türk futbolu ve Süper Lig hakkında olumlu referanslar alan İsviçreli yıldızın gelişmeleri izlediği belirtildi.

SON KARAR ADALI VE YALÇIN'DA

Beşiktaş'ta Granit Xhaka hamlesinde Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yapacağı görüşme belirleyici olacak. Orta sahaya mutlaka bir takviye yapacak siyah-beyazlıların Xhaka'yı takipte tuttuğu bildirildi. Orta sahada 6 ve 8 numarada forma giyen başarılı yıldız, bu sezon Sunderland'de 34 resmi maça çıkarken 1 gol attı, 6 asist yaptı. Liderlik özelliğiyle dikkat çeken Granit Xhaka ismine Beşiktaş taraftarları da olumlu yaklaşıyor.

KUPALARLA DOLU KARİYER

Kariyerinde birçok önemli başarı kazanan Granit Xhaka, kupalara adını yazdırdı. Arsenal'de 2 kez FA Kupası ve 2 kez Community Shield kazanan İsviçreli yıldız, Bayer Leverkusen'le de 2023-24 sezonunda tarihi bir şampiyonluk kazandı. Basel'de de iki kez şampiyon olan 33 yaşındaki orta saha, gittiği takımlarda hep başarıya uzandı.

LEVERKUSEN'DE TARİH YAZDI

Almanya'da Bundesliga'da Bayern Münih hegemonyasını 2023-24 sezonunda Bayer Leverkusen yıkmıştı. Leverkusen'le Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası kazanan Granit Xhaka, tarihe geçen takımın bir parçasıydı. Granit Xhaka, Bayer Leverkusen'le 99 resmi karşılaşmaya çıkarken 6 gol attı, 9 asist yaptı.

HER YERDE KAPTAN

Granit Xhaka, orta sahadaki başarısı kadar takım kaptanlığı ve liderlik özelliğiyle de tanınıyor. Arsenal, Bayer Leverkusen, Basel, Sunderland ve İsviçre Milli Takımı'nda kaptanlık bandını takan Xhaka, lider yapısıyla biliniyor. Xhaka'ya gittiği her takımda kaptanlığa getirildi.

Uğurcan'a BAY tarifesi! İşte yeni maaşı
F.Bahçe'de Nkunku pazarlıkları!
G.Saray'dan Ugarte harekatı!
F.Bahçe'den Sarr sürprizi!
Torreira'ya yumruklu saldırı! Torreira'ya yumruklu saldırı! 00:56
G.Saray'da kelebek etkisi! Transfer... G.Saray'da kelebek etkisi! Transfer... 00:56
F.Bahçe'de flaş Rüdiger gelişmesi! Transferi... F.Bahçe'de flaş Rüdiger gelişmesi! Transferi... 00:56
Petit Osimhen'i Chelsea'ye önerdi! Petit Osimhen'i Chelsea'ye önerdi! 00:56
TFF Süper Lig'in başlangıç tarihini açıkladı! TFF Süper Lig'in başlangıç tarihini açıkladı! 00:56
Real Betis'ten Amrabat kararı! Real Betis'ten Amrabat kararı! 00:56
Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması! Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması! 00:56
Trabzonspor'un Başkent kafilesi açıklandı! Trabzonspor'un Başkent kafilesi açıklandı! 00:56
Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması! Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması! 00:56
Aykut Kocaman gerçeği ortaya çıktı! Aykut Kocaman gerçeği ortaya çıktı! 00:56
Mourinho'dan G.Saray'ın yıldızına kanca! Mourinho'dan G.Saray'ın yıldızına kanca! 00:56
Torreira'dan transfer itirafı! Ayrılacak mı? Torreira'dan transfer itirafı! Ayrılacak mı? 00:56