Futbolculara 1 gün izin

Konyaspor'a 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta teknik heyet oyunculara 1 gün izin verdi. Futbolcuların morallerinin çok bozuk olduğu belirtildi. Siyah-beyazlı takım Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor'la cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başlayacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
