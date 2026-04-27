Beşiktaş'ta gündem Yusuf Sarı!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kanat rotasyonunda değişime gidecek. Hali hazırda kadroda olan Jota Silva ve Cengiz Ünder ile kiralama sözleşmesindeki opsiyon kullanılmayarak yollar ayrılacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, yerli rotasyonunun güçlendirilmesini isterken Fenerbahçe'ye geri dönecek olan Cengiz'in yerine listeye alınan isim Başakşehir'den Yusuf Sarı oldu. İki sezon önce de gündeme gelen ancak dönemin yönetimi tarafından tercih edilmeyen Yusuf, bu kez teknik ekibin de olumlu baktığı bir isim. Deneyimli kanat için önümüzdeki günlerde Başakşehir ile masaya oturulacak. Sabah'da yer alan habere göre; Yusuf'un da Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında olan tecrübeli futbolcunun, kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.