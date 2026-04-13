Olaitam isabet

Siyah-beyazlıların kış döneminde Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan, kısa zamanda takımına adapte oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezi olan Beninli futbolcu, El Bilal Toure'nin yokluğunda sol kanatta sergilediği etkili performansla otoritelerin beğenisini kazandı. Antalyaspor karşısında yüzde 90 pas isabetiyle (57/63) oynayan 23 yaşındaki yıldız, Hyeon Gyu-Oh'un golünün asistini de yaptı. Savunmaya yardım eden ve 2 kilit pas veren Olaitan, müsabakayı 8.2 reytingle tamamlayıp sahanın en iyi oyuncuları arasına adını yazdırdı. Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 9 maçta boy gösteren yıldız futbolcu 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

TAM BİR GÖREV ADAMI

Orta sahada oynamayı sevdiğini ifade eden Junior Olaitan, "Ama hocamız kanatta görev yapmamı isterse de oynarım" dedi. Ziraat Türkiye Kupası'na odaklandıklarının altını çizen Beninli yıldız, "Ligde de geride kalan maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.