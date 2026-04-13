Beşiktaş'ta kanat oyuncuları hakkında flaş karar! Kalan maçlarda...

Beşiktaş'ta kanat oyuncularının kaderini kalan maçlar belirleyecek… Antalyaspor maçına gelene kadar bu bölgede forma giyen isimlerden verim alınamıyordu. Cerny, son golünü 10 maç önce Konyaspor'a attı. Bu süreçte yalnızca 2 asist yapabildi. Milot Rashica ligdeki tek golünü 13 hafta önce oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında buldu. Toure, en son 12 maç önce Kayseri ağlarını havalandırırken, Cengiz Ünder, Antalya önünde asist yaptı ancak gol sevincini 10 maç önce Eyüpspor'a karşı yaşadı. Jota Silva 14 haftalık sessizliğini Antalya karşısında bozdu. Jota, Toure ve Cengiz opsiyonu bulunan isimler. Sabah'ın haberine göre, Jota'nın 17 milyon Euro'luk opsiyonunun kullanılması mümkün görünmüyor. Cengiz için 5 milyon Euro olan bedel ise düşürüldüğü takdirde değerlendirilecek. Sözleşmesinin son yılına girecek olan Rashica gözden çıkarılmış durumda.

Cengiz, 24 lig maçında 988 dakika oynadı. 5 gol-3 asisti var.

Cerny 25 lig maçında 1829 dakika süre aldı. 4 gol-8 asiste sahip.