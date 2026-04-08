Yeni sezonda şampiyonluk için rekabet edebilecek bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş'ta; yıldız bir isim gündeme geldi. Sol bek hamlesi için hazırlık yapan siyah-beyazlılar, Bayern Münih'te forma giyen o isim için çalışmalara başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 06:51
Beşiktaş'tan sürpriz sol bek transferi! İşte Bayern Münih'ten gelecek yıldız isim

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, birçok önemli yıldızı yakından takip ediyor. Sol bek hamlesi düşünen Beşiktaş'ın Bayern Münih'le kontratı sezon sonunda bitecek Raphael Guerreiro'yu istediği bildirildi. Siyah-beyazlıların yaz transfer dönemindeki ilk hedefinin 32 yaşındaki Portekizli sol bek olacağı kaydedildi. Bayern Münih'in resmi olarak Guerreiro ile devam etmeme kararı aldığı dile getirildi. Guerreiro'nun farklı bir takıma gitmek istediği yazıldı.

BENFICA DA İZLİYOR

7 yıl boyunca Almanya'da Borussia Dortmund ve Bayern Münih formaları giyen Raphael Guerreiro'nun Avrupa'da başka bir ülkeye gitmek istediği vurgulandı. Guerreiro'nun gelecek tekliflere göre ya ülkesi Portekiz'e döneceği ya da Avrupa'da farklı bir lige transfer olacağı aktarıldı. Portekiz'den Benfica'nın da takip ettiği 32 yaşındaki sol bekin teklifleri değerlendireceği bildirildi. Beşiktaş'ın kısa sürede deneyimli yıldıza teklif sunacağı aktarıldı.

PORTEKİZLİ YILDIZLAR ÖRNEK

Siyah-beyazlıların bugüne kadar kadrosunda yer verdiği Portekizli yıldızar, Raphael Guerreiro'nun transfer harekatında etkili olacak. Ricardo Quaresma, Simao, Hugo Almeida, Pepe başta olmak üzere Kartal'da başarılı olan Portekizli isimler transfer sürecinde etkili olacak.

