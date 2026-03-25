Beşiktaş transferde yerli rüzgarı estirecek!

Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş, yaz transfer dönemi için çalışmaları sürdürüyor. Kartal'ın öncelikli hedefi milli oyuncularda yana olacak. Salih Özcan ve Altay Bayındır ile kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılarda transferin hareketli geçmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları netleşiyor. Siyah-beyazlılar, yeni sezonda kadrosuna 4-5 futbolcu katmak istiyor. Kara Kartal, yaz transfer döneminde ilk iki hamlesini Altay Bayındır ve Salih Özcan'la yapmayı amaçlıyor. Manchester United'la yollarını ayırması beklenen kaleci Altay ile Borussia Dortmund'la sözleşmesi bitecek milli orta saha Salih, Beşiktaş'ın ilk transfer hedeflerinden olacak. Sergen Yalçın da kadrodaki eksiklere uygun olarak iki yıldız isme onay veriyor.

ALTAY'DAN YEŞİL IŞIK

Yeni sezonda kaleci mevkiine mutlaka takviye yapacak olan Beşiktaş'ta Altay Bayındır ön plana çıkıyor. Hem kadrodaki yerli sayısını artırmak hem de kaleci rotasyonunu güçlendirmek için 27 yaşındaki file bekçisi listede ilk sırada geliyor. Manchester United'la sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek Altay'ın Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Beşiktaş'ın da Altay'ı bonservissiz transfer etmek istediği, Manchester United ile görüşmelerin başlayacağı kaydedildi.

SALİH ÖZCAN İLK SIRADA

Orta sahaya takviye konusunda Salih Özcan'ın ismi ilk sırada geliyor. B.Dortmund'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih, Alman kulübüyle yola devam etmeyecek. Beşiktaş'ın bu sezonun başında da istediği 28 yaşındaki orta saha ile görüşmeler başlayacak. Deneyimli yıldızın siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Salih Özcan'ın bonservissiz olarak yaz döneminde kadroya katılması amaçlanıyor. Görüşmelere kısa sürede hız verilecek.

SADECE 8 KARŞILAŞMA

Borussia Dortmund'da bu sezon istediği süreleri alamayan Salih Özcan, sadece 8 karşılaşmada sahaya çıktı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Salih, 32 dakika oynadı. 2022'de Dortmund'a gelen 28 yaşındaki orta saha, 2024-25 sezonunda Wolfsburg'a kiralanmıştı.

PREMİER LİG'DE 6 MAÇ

Altay Bayındır, bu sezon Manchester United'da Premier Lig'de 6 maça çıktı. 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Manchester United'a transfer olan Altay, 2.5 sezonda İngiltere Premier Lig ekibiyle toplamda 17 maça çıktı.

R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a!
Liverpool'un yıldızı G.Saray'a!
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Sabancı kardeşler, Fikret Orman ve Güzide Duran gözaltında
F.Bahçe'ye Openda müjdesi!
G.Saray'dan kulübeye yeni yıldız!
Fikret Orman gözaltına alındı Fikret Orman gözaltına alındı 01:47
Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! 01:14
Anadolu Efes'ten bir kayıp daha! Anadolu Efes'ten bir kayıp daha! 01:14
R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! 01:14
TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... 01:14
F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti! F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti! 01:14
Daha Eski
Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! 01:14
F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! 01:14
Türkiye Kupası yarı final programında değişiklik! Türkiye Kupası yarı final programında değişiklik! 01:14
Noa Lang sakatlığında son durumu açıkladı! Noa Lang sakatlığında son durumu açıkladı! 01:14
F.Bahçe için kaçan balık büyük oldu! F.Bahçe için kaçan balık büyük oldu! 01:14
F.Bahçe'de o yıldız milli takıma gitmedi! F.Bahçe'de o yıldız milli takıma gitmedi! 01:14