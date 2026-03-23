Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu çılgınlığı! Transferi için sıraya girdiler

Yaz transfer döneminde mutlaka kaleci takviyesi yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na henüz yeni sözleşme teklif edilmedi. Fransa, Hollanda ve Belçika kulüplerinin 25 yaşındaki file bekçisini yakın takibe aldıkları öğrenildi.

2018 yılından bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Ersin, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 24 müsabakaya çıkan Ersin Destanoğlu, kalesinde 24 gol gördü. Son maçlarda kalesine adeta duvar ören tecrübeli eldiven, 8 müsabakayı gol yemeden tamamladı.