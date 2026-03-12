Uduokhai ile devam

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kafasındaki ideal savunma kurgusunu oluşturdu. Yalçın, Emirhan Topçu'nun sakatlığının ardından Galatasaray derbisinde forma giyen Felix Uduokhai'yi geride kalan maçlarda ilk 11'de oynatma kararı aldı. Alman stoper, yeni transfer Emmanuel Agbadou ile uyumlu bir görüntü çizmişti. Tiago Djalo ise yedek kulübesinde görev bekleyecek.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 06:51
