Andrade gerçeği

Kış döneminde yakın takibe alınan Kevin Andrade'nin Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yönetim, Rusya Ligi ekibi Baltika'da forma giyen 26 yaşındaki stoper ile her konuda el sıkışmıştı. Ancak Kolombiyalı oyuncunun menajerinin fahiş komisyon talebi transferin gerçekleşmemesine neden oldu. Kulüp Başkanı Serdal Adalı "Beşiktaş'ın parası kıymetlidir" diyerek transferi veto etti.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 06:51
