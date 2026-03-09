CANLI SKOR ANA SAYFA
Tuğra, Kartal'ı uçurdu

Tuğra, Kartal’ı uçurdu

Beşiktaş'ın altyapı takımları üst üste iki derbi zaferine imza attı. U14 Gelişim Ligi'nin 28'inci haftasında Beşiktaş kendi sahasında Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti. BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan ve gol düellosuna sahne olan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle geçildi. Müsabakanın yıldızı Tuğra Pehlivan 3 gole imzasını atarak galibiyeti getiren isim oldu. Bu arada U19 derbisinde de önceki gün Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı Ahmet Sami Bircan'ın golüyle 1-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Tuğra, Kartal’ı uçurdu
Beşiktaş'ın altyapı takımları üst üste iki derbi zaferine imza attı. U14 Gelişim Ligi'nin 28'inci haftasında Beşiktaş kendi sahasında Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti. BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan ve gol düellosuna sahne olan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle geçildi. Müsabakanın yıldızı Tuğra Pehlivan 3 gole imzasını atarak galibiyeti getiren isim oldu. Bu arada U19 derbisinde de önceki gün Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı Ahmet Sami Bircan'ın golüyle 1-0 mağlup etmişti.
