Q7'nin gönlü Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ta iki ayrı dönem oynayan ve şampiyonluklar yaşayan Ricardo Quaresma, duygu yüklü açıklamalarda bulundu. Q7 lakaplı Portekizli eski kanat oyuncusu, "Beşiktaş'ı çok özlüyorum, hem de çok. Benim aşık olduğum kulüp" şeklinde konuştu. Barcelona, Porto, İnter ve Chelsea gibi devlerde forma giyen Quaresma 2022 yılında futbol kariyerine nokta koymuştu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 06:50
