Beşiktaş'ta El-Bilal Toure belirsizliği! Transfer opsiyonu...

Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süre takımda forma terletemeyecek olan El-Bilal Toure ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcudan gelen son haber, siyah-beyazlı camiayı endişelendirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçının ardından Kartal'ın Malili forveti El Bilal Toure'nin sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Takvim'in derlediği habere göre; siyah-seyazlılar'ın sezon başında Atalanta'dan şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı Toure'nin 15 gole ulaşması halinde opsiyon devreye girecekti. Ancak şu ana kadar 5 gol kaydeden ve sahalara ligin son haftalarında dönmesi beklenen Toure'nin bu sayıya ulaşması zora girdi. Bu gelişmeye rağmen Siyah-Beyazllar'ın yine de opsiyonu kullanıp kullanmayacağı merak konusu.
