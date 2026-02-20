Beşiktaş'a bir Koreli daha: Han-beom Lee!

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, Siyah- Beyazlı formayla kısa sürede büyük etki yarattı. Güney Koreli golcü, 11 gün içinde çıktığı iki maçta 2 gol ve 1 asistlik performansıyla taraftarın gönlünü kazandı. Bu başarılı başlangıç, yönetimin transfer politikasında da yeni bir rotayı beraberinde getirdi. Takvim'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, Oh transferinden aldığı olumlu geri dönüş sonrası gözünü Güney Kore pazarına çevirdi. Siyah-Beyazlılar'ın gündemine giren isim ise, Oh'un Güney Kore Milli Takımı'ndan arkadaşı olan genç stoper Han-beom Lee. 23 yaşındaki savunmacı; güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve uzun boyuyla dikkat çekiyor. Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen Lee'nin kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Güney Koreli stoperin güncel piyasa değerinin ise 1.8 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor. Beşiktaş'ın, sezon sonunda Hanbeom Lee için resmi adımları atması bekleniyor. Yönetim, bu transferi de tıpkı Oh'da olduğu gibi yalnızca bugünü değil, geleceği de düşünerek yapılacak bir yatırım hamlesi olarak görüyor.