CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a bir Koreli daha: Han-beom Lee!

Beşiktaş'a bir Koreli daha: Han-beom Lee!

Hyeon-gyu Oh’un performansından memnun kalan Beşiktaş, transferde rotayı Güney Kore’ye çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim, Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki stoper Han-beom Lee için sezon sonunda harekete geçecek. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 06:50
Beşiktaş'a bir Koreli daha: Han-beom Lee!

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, Siyah- Beyazlı formayla kısa sürede büyük etki yarattı. Güney Koreli golcü, 11 gün içinde çıktığı iki maçta 2 gol ve 1 asistlik performansıyla taraftarın gönlünü kazandı. Bu başarılı başlangıç, yönetimin transfer politikasında da yeni bir rotayı beraberinde getirdi. Takvim'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, Oh transferinden aldığı olumlu geri dönüş sonrası gözünü Güney Kore pazarına çevirdi. Siyah-Beyazlılar'ın gündemine giren isim ise, Oh'un Güney Kore Milli Takımı'ndan arkadaşı olan genç stoper Han-beom Lee. 23 yaşındaki savunmacı; güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve uzun boyuyla dikkat çekiyor. Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen Lee'nin kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Güney Koreli stoperin güncel piyasa değerinin ise 1.8 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor. Beşiktaş'ın, sezon sonunda Hanbeom Lee için resmi adımları atması bekleniyor. Yönetim, bu transferi de tıpkı Oh'da olduğu gibi yalnızca bugünü değil, geleceği de düşünerek yapılacak bir yatırım hamlesi olarak görüyor.

G.Saray'da orta sahaya iki aday!
G.Saray'ın yıldızına Ancelotti kancası!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Yeni atama kararları Resmi Gazete'de: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi'nin yardımcıları belli oldu
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü...
Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! 01:23
F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! 01:18
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:12
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü... F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü... 00:59
Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik 00:59
Pereira: Bir Türk gibi hissediyordum Pereira: Bir Türk gibi hissediyordum 00:59
Daha Eski
Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum 01:04
Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum 01:09
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:10
G.Saray'a Noa Lang jesti! G.Saray'a Noa Lang jesti! 00:58
Barış Alper için flaş haber! Juventus... Barış Alper için flaş haber! Juventus... 00:58
F.Bahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma F.Bahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma 00:58