Beşiktaş McKennie için devrede! Transfer formülü belli oldu

Beşiktaş orta saha transferinde Juventus'un ABD'li yıldızı Weston McKennie'yi kadrosuna katmak istiyor. Çizme basınına yansıyan haberlerde, McKennie'nin siyahbeyazlıların listesinde olduğu belirtildi. Kartal'ın 28 yaşındaki orta sahayı kiralık olarak transfer etmek istediği ve görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü dile getirildi. Juventus'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek McKennie'nin kontratını 1 yıl uzatarak kiralama seçeneğine sıcak baktığı bildirildi. McKennie'nin de Juve'de geleceğini göremediği ve sürekli ilk 11'de şans bulabileceği bir takım aradığı aktarıldı. Tecrübeli yıldız bu sezon 26 maçta oynadı, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

208 MAÇA ÇIKTI

İtalyan devi Juventus'ta 2020'den beri forma giyen McKennie, 208 resmi maça çıktı. Juventus formasıyla 22 gol atarken, 23 de asist yapan McKennie, 2 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası kazandı. 27 yaşındaki orta saha, ABD Milli Takımı'nda da düzenli oynuyor.