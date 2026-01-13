CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'a Antonin Kinsky fırsatı! Kaleci transferinde...

Beşiktaş yönetimi, Tottenham’dan ayrılma kararı alan 22 yaşındaki Çek kalecinin durumunu yakından takip ediyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 06:50
Kaleyi sağlama almak isteyen siyah-beyazlılar, bir yandan Filip Jörgensen için Chelsea'nin kararını beklerken, diğer yandan alternatif isimler üzerinde çalışma yürütüyor. Tottenham forması giyen Antonin Kinsky kariyer planlamasında radikal karar aldı. Düzenli olarak forma giyebileceği bir kulübe transfer olmak isteyen 22 yaşındaki Çek file bekçisi, Premier Lig kulübüne ayrılma isteğini iletti. Siyah-beyazlılar, West Ham United, Wolverhampton'ın yanı sıra Freiburg ve Auxerre'in takibindeki Kinsky için harekete geçecek.

REFLEKSLERİ ÇOK GÜÇLÜ

Çek kaleci, yakın mesafeden atılan şutlarda ve ani pozisyonlarda güçlü refleksleri sayesinde hızlı reaksiyon verebiliyor. Birebirlerde ve açı kapatmada başarılı. Ayağı temiz olduğu için pres altındayken panik yapma oranı düşük. Gelişime açık olan Antonin Kinsky'nin potansiyeli yüksek.

