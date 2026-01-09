Kartal Kayra kalıcı olacak

Kartal Kayra Yılmaz, sezonun ikinci yarısı öncesi TRT Spor'a konuştu. 25 yaşındaki orta saha, "Burada oynamayı hayal ediyorum. Küçüklüğümden bu yana bu formaya hizmet etmek isteyen birisiyim. Bu sene en fazla oynadığım sezon oldu. Umarım daha da kalıcı olacağım. Bunun için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Bulunduğumuz konumdan memnun değiliz. Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere çıkarmak istiyoruz" dedi.