Cengiz Ünder gelişmesi

Siyah-beyazlı takımda, kaleci Mert Günok'la sözleşmenin sonlandırılmasının ardından gözler Cengiz Ünder'e çevrildi. Mert Günok için Fenerbahçe'den bonservis almayan Kartal'da takımda kiralık oynayan Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunda indirime gidilecek. Eğer Beşiktaş satın alma opsiyonunu kullanırsa Cengiz'in bedeli 6 milyon eurodan 5 milyon euroya düşecek. Cengiz bu sezon Beşiktaş'ta 11 resmi karşılaşmada 4 gol attı, 2 asist yaptı.