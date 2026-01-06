İşte Beşiktaş'ın Schjelderup teklifi! Benfica'dan ayrılmak istiyor

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, oyuncularla anlaşma sağladıklarını ve transferleri kampa yetiştireceklerini açıklamıştı. Stoper ve sol bek mevkilerinin yanı sıra sol kanada da takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Portekiz devi Benfica'nın yıldızı Andreas Schjelderup için harekete geçti. Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, 21 yaşındaki sol kanadı satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile kadrosuna katmak istiyor.

18 MİLYON EURO

Haberde, siyah-beyazlıların planladığı anlaşmada satın alma opsiyonunun belirli kriterlerin gerçekleşmesi halinde zorunlu hale geleceği ve bu transferin Benfica cephesine yaklaşık 18 milyon euro kazandırabileceği ileri sürüldü. Ayrıca Andreas Schjelderup'a Serie A devi Roma'nın da yakın ilgisinin bulunduğu aktarıldı. Portekiz ekibi ile iyi ilişkileri bulunan Kartal, yaz transfer döneminde Orkun Kökçü'yü 5 milyon kiralama bedeli ve 25 milyon euro satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamıştı.

TAKAS ARTI PARA FORMÜLÜ

Benfica, Beşiktaş'ın sorunlu yıldızı Rafa Silva ile yakından ilgileniyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ifade ediliyor. Portekizli yıldız sözleşme gereği Antalya kampına katılsa da takımdan ayrılmak istiyor. Beşiktaşlı yetkililerin Rafa Silva artı para formülünü Schjelderup transferinde masaya koyacağı öğrenildi.

TAM BİR JOKER

Norveçli yıldız, sol kanadın yanı sıra 10 numara ve sağ kanatta da görev alabiliyor. Yüksek teknik kapasitesi ve oyun görüşü ile öne çıkan 21 yaşındaki futbolcu, içe kat ederek sağ ayağıyla rakip kaleye etkili şutlar çıkarabiliyor. Driplingleri ile dikkat çeken Andreas Schjelderup, bire birde rakiplerini kolaylıkla ekarte edebilen bir oyuncu. Topa sahip olan takımlarda verimi daha da artıyor. Pres oyununa yatkın.

5 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Portekiz Ligi'nde 11 maçta süre alan Andreas Schjelderup, Alverca karşısında ağları sallarken, Tondela ve Nacional müsabakalarında 1'er asist yaptı. Genç sol kanat, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 1 gol, 1 asistle oynarken, bu sezon toplamda 5 gole direkt etki etti.

9

Benfica 2023 kış transfer döneminde Schjelderup'u transfer ederken Nordsjaelland'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Genç oyuncu Eylül 2023'te Danimarka ekibine 2.5 milyon euro karşılığında kiralanmıştı. Norveçli futbolcu 1 yıllık mukavelesi sona erdikten sonra Portekiz ekibine geri dönmüştü.

AYRILMAK İSTİYOR

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde az süre alan Norveçli oyuncu, 2026 Dünya Kupası öncesi düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Benfica yönetimi de uygun bir teklif geldiği takdirde genç yıldızın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.