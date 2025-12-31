Kartal hızlı başlıyor ama...

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 5'inci sırada tamamlayan Beşiktaş, rakip fileleri 30 kez sarsarken, 22 gole engel olamadı.
Kartal ligde bulduğu 30 golün 7'sini mücadelelerin 1-15'inci dakikaları arasında kaydetti.
Siyah-beyazlı takım, söz konusu performansıyla bu alanda Süper Lig'de ilk sırada yer aldı.
Siyah-beyazlı ekip, 76-90'ıncı dakikalar arasında tam 6 kez rakiplerine gol izni verdi. 61- 75'inci dakika arası da 4 gol yiyen Kartal, 16- 30'uncu ve 46-60'ncı dakika aralıklarında topu 3'er defa ağlarında gördü.