CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Chelsea problem çıkardı

Chelsea problem çıkardı

Kaleci Mert Günok'tan kulüp bulmasını isteyen siyah- beyazlı kulüp, 1 numaralı hedefi Filip Jörgensen'in transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaşlı yetkililer, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla kadroya katılmasını talep ettiği Danimarkalı kaleciyi 1.5 yıllığına kiralamak istiyor. Ancak Premier Lig devi ise 23 yaşındaki file bekçisinin 6 aylığına kiralanmasına sıcak bakıyor. Jörgensen Kartal'a gelmeyi istiyor. Anlaşma süresine dayalı pürüz giderildiği takdirde imzaların atılması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Chelsea problem çıkardı

Kaleci Mert Günok'tan kulüp bulmasını isteyen siyah- beyazlı kulüp, 1 numaralı hedefi Filip Jörgensen'in transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaşlı yetkililer, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla kadroya katılmasını talep ettiği Danimarkalı kaleciyi 1.5 yıllığına kiralamak istiyor. Ancak Premier Lig devi ise 23 yaşındaki file bekçisinin 6 aylığına kiralanmasına sıcak bakıyor. Jörgensen Kartal'a gelmeyi istiyor. Anlaşma süresine dayalı pürüz giderildiği takdirde imzaların atılması bekleniyor.

G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca!
G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Uyuşturucu yazışmaları ortaya çıkan Timur Savcı'nın cep telefonuna el konuldu
G.Saray'ın orta sahası Komşu'dan!
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı 02:01
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı 02:01
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! 01:14
Old Trafford'da kazanan çıkmadı! Old Trafford'da kazanan çıkmadı! 01:14
Chelsea'ye Bournemouth şoku! Chelsea'ye Bournemouth şoku! 01:14
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! 01:13
Daha Eski
Old Trafford'da kazanan çıkmadı! Old Trafford'da kazanan çıkmadı! 01:08
Chelsea'ye Bournemouth şoku! Chelsea'ye Bournemouth şoku! 00:46
G.Saray ve Trabzonspor'dan Filistin çağrısı! G.Saray ve Trabzonspor'dan Filistin çağrısı! 00:14
Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... 00:14
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... 00:14
Milan’dan Icardi planı! Milan’dan Icardi planı! 00:14