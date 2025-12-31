Chelsea problem çıkardı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kaleci Mert Günok'tan kulüp bulmasını isteyen siyah- beyazlı kulüp, 1 numaralı hedefi Filip Jörgensen'in transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaşlı yetkililer, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla kadroya katılmasını talep ettiği Danimarkalı kaleciyi 1.5 yıllığına kiralamak istiyor. Ancak Premier Lig devi ise 23 yaşındaki file bekçisinin 6 aylığına kiralanmasına sıcak bakıyor. Jörgensen Kartal'a gelmeyi istiyor. Anlaşma süresine dayalı pürüz giderildiği takdirde imzaların atılması bekleniyor.