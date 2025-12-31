CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta Daichi Kamada operasyonu!

Beşiktaş'ta Daichi Kamada operasyonu!

Yaklaşık 2 aydır forma giymeyen Rafa Silva ile yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonu bitecek Daichi Kamada'yı renklerine katmak istiyor. Siyah beyazlı yönetim, transferi cüzi bonservis bedeliyle bitirmeyi hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş'ta Daichi Kamada operasyonu!

Son 7 resmi maçta forma giymeyen ve isteksiz davranışlarıyla tribünlerin tepkisini çeken Rafa Silva ile yollar ayrılacak. 15 milyon euroluk bonservis bedeli bekleyen siyah-beyazlı yönetim, talip çıkmazsa süreci uzatmadan karşılıklı anlaşmayla Portekizli yıldızın sözleşmesini feshedecek. Bu bölge için siyah-beyazlıların 1 numaralı hedefinin Crystal Palace forması giyen Daichi Kamada olduğu aktarıldı. Bu transferi özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'ın talep ettiği belirtildi.

KÖKLÜ KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

Japon10 numaranın Premier Lig ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner, Eintracht Frankfurt'ta oynadığı dönemde kariyerinin zirvesine çıkan ve Serie A'nın köklü kulübü Lazio'da da forma giyen 29 yaşındaki yıldızı İngiliz ekibine transfer ettirmişti. Beşiktaşlı yetkililerin istikrarlı performansı ile dikkat çeken Kamada'nın transferini cüzi bir bonservis bedeliyle bitirmek istedikleri kaydedildi.

ÇOK YÖNLÜ YILDIZ

Orijinal mevki ofansif orta saha olan Japon yıldız, zaman zaman merkez orta saha ve kanatlarda da görev yapabiliyor. Çok yönlü oyuncu profilinde olması, teknik direktörlerin elini rahatlatırken, taktiksel esneklik de sağlıyor. Kısa ve dikine paslarda isabet yüzdesi yüksek olan Kamada, hücumcu kimliğine rağmen takım savunmasına da katkılarıyla dikkat çekiyor.

Bireysellikten uzak, oyun planına sadık kalır. 27 yaşındaki yıldız zaman zaman ceza sahası dışından rakip kaleye etkili şutlar çıkarabiliyor.

KAGAWA DA OCAKTA GELMİŞTİ

Beşiktaş yönetimi, 2019 yılı ocak ayında Borussia Dortmund'dan Japon yıldız Shinji Kagawa'yı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Golleri ve asistleriyle siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Kagawa, haziranda Bundesliga ekibine geri dönmüştü.

