Beşiktaş'tan Olivier Boscagli hamlesi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon bireysel hatalardan çok gol yiyen ve savunmaya 'nokta atışı' takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Olivier Boscagli'yi renklerine katmak istiyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 06:50
Süper Lig'de bu sezon bireysel hatalardan çok gol yiyen ve savunmaya 'nokta atışı' takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Olivier Boscagli'yi renklerine katmak istiyor. Siyah-beyazlılar Brighton forması giyen 28 yaşındaki stoperin 1.5 yıllığına kiralamak için Premier Lig ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor. Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşı olan Fransız savunmacı yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Ayağı temiz olan ve stoperin yanı sıra sol bek ve ön liberoda da görev yapabilen Boscagli'nin İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihinde sona erecek.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Fransız savunmacı, Premier Lig'de bu sezon sadece 3 maçta toplam 142 dakika forma şansı buldu. EFL Cup'ta da 3 karşılaşmada görev alan Boscagli, 27 Ağustos 2025'te oynanan ve Brighton'ın 6-0 kazandığı Oxford United maçında gol siftahı yapmıştı.

