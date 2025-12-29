CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Muhteşem Semih

Muhteşem Semih

Cagliari forması giyen Semih Kılıçsoy, her geçen hafta performansını daha da artırıyor. Serie A'nın 17'nci haftasında Torino maçına ilk 11'de başlayan 20 yaşındaki golcü, 66'ncı dakikada rakiplerinden şık bir biçimde sıyrılarak müthiş bir gole imzasını attı ve takımına 3 puanı getirdi. Cagliari maçı 2-1 kazanırken, İtalyan basını Semih'in golünü 'İnanılmaz' ve 'muhteşem' olarak niteledi. Yerel gazeteler ve sosyal medyada yapılan yorumlarda "İmparator Semih" ifadelerinin kullanılması dikkat çekti. Geçen hafta Pisa ağlarını da havalandıran Semih Kılıçsoy, Serie A'daki gol sayısını 2'ye yükseltti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Muhteşem Semih

Cagliari forması giyen Semih Kılıçsoy, her geçen hafta performansını daha da artırıyor. Serie A'nın 17'nci haftasında Torino maçına ilk 11'de başlayan 20 yaşındaki golcü, 66'ncı dakikada rakiplerinden şık bir biçimde sıyrılarak müthiş bir gole imzasını attı ve takımına 3 puanı getirdi. Cagliari maçı 2-1 kazanırken, İtalyan basını Semih'in golünü 'İnanılmaz' ve 'muhteşem' olarak niteledi. Yerel gazeteler ve sosyal medyada yapılan yorumlarda "İmparator Semih" ifadelerinin kullanılması dikkat çekti. Geçen hafta Pisa ağlarını da havalandıran Semih Kılıçsoy, Serie A'daki gol sayısını 2'ye yükseltti.

OPSİYONU 12 MİLYON EURO

Cagliari sezon başında Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama bedeli ödedi. Ayrıca 2 milyon euroluk performansa dayalı bonuslar da anlaşmaya dahil edildi. Milli golcünün satın alma opsiyonu ise zorunlu olmamakla birlikte 12 milyon euro.

PİSACANE'DEN ÖVGÜ

Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane, son haftalarda düzenli olarak ilk 11'de forma verdiği Semih Kılıçsoy hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. 39 yaşındaki İtalyan teknik adam, "Semih takıma yardımcı oldu, diğer oyuncularla birlikte çalıştı ve dar alanlarda kesinlikle üst düzey şutlar attı. Bir teknik direktör olarak her şeyi bir bütün olarak analiz etmeliyim. Semih sistemimize uyum sağlayabiliyor ve ekstra bir değer katıyor. Bundan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

29 Aralık altın fiyatları canlı takip
İşte F.Bahçe'nin golcü planı! Sörloth olmazsa...
DİĞER
Braga maçında Jose Mourinho’yu çıldırtan karar! ‘Garip şeyler oluyor’
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 7 polis yaralandı
IDEFIX - REKLAM
F.Bahçe'nin istediği yıldıza G.Saray kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Lemina müjdesi! G.Saray'a Lemina müjdesi! 01:47
G.Saray'a Lemina müjdesi! G.Saray'a Lemina müjdesi! 01:46
G.Saray'dan sürpriz hamle! Icardi'nin yerine... G.Saray'dan sürpriz hamle! Icardi'nin yerine... 00:49
İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif! İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif! 00:49
Zaniolo hakkında flaş itiraf! Zaniolo hakkında flaş itiraf! 00:49
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim 00:49
Daha Eski
F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! 00:49
Ruben Neves R. Madrid’e önerildi! Ruben Neves R. Madrid’e önerildi! 00:49
İşte Goretzka'nın transfer bedeli! İşte Goretzka'nın transfer bedeli! 00:49
G.Saray'da ayrılık var! 'Kendine takım bul' G.Saray'da ayrılık var! 'Kendine takım bul' 00:49
Beşiktaş’ta Salih'in alternatifi belli oldu! Beşiktaş’ta Salih'in alternatifi belli oldu! 00:49
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Beşiktaş'a transferde kötü haber! 00:49