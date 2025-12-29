Muhteşem Semih

Cagliari forması giyen Semih Kılıçsoy, her geçen hafta performansını daha da artırıyor. Serie A'nın 17'nci haftasında Torino maçına ilk 11'de başlayan 20 yaşındaki golcü, 66'ncı dakikada rakiplerinden şık bir biçimde sıyrılarak müthiş bir gole imzasını attı ve takımına 3 puanı getirdi. Cagliari maçı 2-1 kazanırken, İtalyan basını Semih'in golünü 'İnanılmaz' ve 'muhteşem' olarak niteledi. Yerel gazeteler ve sosyal medyada yapılan yorumlarda "İmparator Semih" ifadelerinin kullanılması dikkat çekti. Geçen hafta Pisa ağlarını da havalandıran Semih Kılıçsoy, Serie A'daki gol sayısını 2'ye yükseltti.

OPSİYONU 12 MİLYON EURO

Cagliari sezon başında Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama bedeli ödedi. Ayrıca 2 milyon euroluk performansa dayalı bonuslar da anlaşmaya dahil edildi. Milli golcünün satın alma opsiyonu ise zorunlu olmamakla birlikte 12 milyon euro.

PİSACANE'DEN ÖVGÜ

Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane, son haftalarda düzenli olarak ilk 11'de forma verdiği Semih Kılıçsoy hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. 39 yaşındaki İtalyan teknik adam, "Semih takıma yardımcı oldu, diğer oyuncularla birlikte çalıştı ve dar alanlarda kesinlikle üst düzey şutlar attı. Bir teknik direktör olarak her şeyi bir bütün olarak analiz etmeliyim. Semih sistemimize uyum sağlayabiliyor ve ekstra bir değer katıyor. Bundan dolayı mutluyuz" diye konuştu.