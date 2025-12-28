CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Jörgensen açıklaması

Jörgensen açıklaması

Kaleci Mert Günok'la yolları ayırma kararı alan Beşiktaş, Chelsea forması giyen Filip Jörgensen'i renklerine katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 06:50
Jörgensen açıklaması
Kaleci Mert Günok'la yolları ayırma kararı alan Beşiktaş, Chelsea forması giyen Filip Jörgensen'i renklerine katmak için çalışmalarını sürdürüyor. 1.5 yıllığına kiralık olarak transfer edilmesi planlanan Danimarkalı eldivenin durumu ile ilgili olarak Premier Lig devinden flaş açıklama geldi. Teknik direktör Enzo Maresca, genç file bekçisi hakkında "Ondan memnunuz. Ama aynı zamanda herkes oynamak istiyor. Ve oynamazlarsa mutlu olmuyorlar. Ocak ayında neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. Bu sezon 6 maçta forma şansı bulan Jörgensen, kalesinde 8 gol gördü.
