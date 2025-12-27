Beşiktaş'a Filip Jörgensen’den yeşil ışık!

Kaleci pozisyonunda transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ın, Chelsea'nin Danimarkalı kalecisi Filip Jörgensen'i kiralık olarak kadroya katmak için prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten kurmayların, İngiliz devinin 23 yaşındaki Danimarkalı file bekçisini kiralık olarak Beşiktaş'a gelmeye ikna ettiği belirtildi. Londra ekibine geçtiğimiz sezon İspanyol temsilcisi Villarreal'den 24.5 milyon euro'ya gelen Jorgensen, bu sezon 4 maçta süre alabildi ve düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeyi istediği öğrenildi. 15 milyon euro piyasa değeri bulunan Viking eldivenin Chelsea ile sözleşmesi 30 Haziran 2031 tarihinde sona eriyor.