Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’tan Loftus-Cheek hamlesi! Transferde Abraham detayı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, Milan forması giyen 29 yaşındaki İngiliz orta saha Ruben Loftus-Cheek için düğmeye bastı. Tecrübeli oyuncunun, eski takım arkadaşı Tammy Abraham’dan Beşiktaş ve İstanbul hakkında bilgi aldığı öğrenildi. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 06:50
Süper Lig'de bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş transferde atağa kalktı... Takvim'de yer alan habere göre Siyah- Beyazlılar, devre arası transfer döneminde kadrosuna yıldız bir orta saha katmak için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar'ın gündemindeki ismin ise Milan'ın İngiliz orta sahası Ruben Loftus Cheek olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş'ın devre arasında takımdan ayrılması beklenen İngiliz orta sahanın menajeriyle ilk teması kurduğu ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Bu arada Ruben Loftus-Cheek'in eski takım arkadaşı Tammy Abraham ile transferi hakkında konuştuğu öğrenildi. Loftus- Cheek'in Abraham'dan Beşiktaş ve İstanbul hakkında bilgi aldığı gelen haberler arasında... 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Loftus-Cheek, 11 kez İngiltere Milli Takım forması giydi. 2023 yılında Chelsea'den Milan'a 18.9 milyon Euro'ya transfer olan Ruben Loftus-Cheek bu sezon 16 karşılaşmada boy gösterdi. 1 gol atarken 1 de asist yaptı. İngiliz orta sahanın, Milan ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
