CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Tiyatro izledik

Tiyatro izledik

Sergen Yalçın maç sonu karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a yüklendi. “Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok mücadele ettiler. Futbol değil, tiyatro vardı. Tiyatro oynandı. Rakip takım oyuncuları da kırmızı karta şaşırdı. Kurulmuş bir oyunun neticesi”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tiyatro izledik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor deplasmanından bir puanla döndükleri için sevinçli olduklarını söylerken, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a ve VAR hakemi Alper Çetin'e sert ifadelerle yüklendi. Karşılaşma boyunca hakemlerin yanlı bir yönetim ortaya koyduğunun altını çizen 53 yaşındaki teknik adam, tüm bu hatalara rağmen bir puan kazandıkları için oyuncularına teşekkür etti. Yalçın şunları söyledi: "Oyuncularım çok mücadele ettiler. Çok yoruldular. 70 dakika eksik oynadık.

KENARDAN BELLİ OLUYOR

Beraberliği kurtardığımız için seviniyoruz. Sahada oynanan oyun yoktu. Futbol değil, tiyatro vardı. Çok kolay kazanacağımız maç. Birinci dakikada sarı kart, dördüncü dakika sarı kart. Atacak birisini... Kenardan çok belli oluyor. Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. Bizim açımızdan katıldığımız bir tiyatro. 3-1 öndeyiz. Farklı bir gidişat var. Oyun kontrolü bizde. Darbe yok, şiddet yok, Bir anda kırmızı kart. Rakip takım oyuncuları şaşırdı. Kurulmuş bir oyunun neticesi."

OYNARIM DERSE KADROYA ALIRIM

Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın durumunu açıkladı. Tecrübeli teknik adam, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta eksiklerimiz var. İhtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya. Problem yok" dedi.

F.Bahçe'ye Sörloth müjdesi!
Aslan'dan Rüdiger'e resmi teklif!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Silahlar yakıldı
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Ülkesine geri dönebilir
G.Saray'dan Madrid çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! 01:04
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! 00:57
Real Madrid Alaves deplasmanında galip! Real Madrid Alaves deplasmanında galip! 00:56
Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! 00:40
Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! 00:40
Neyin peşindesiniz? Neyin peşindesiniz? 00:39
Daha Eski
Kaybolan umutlar! Kaybolan umutlar! 00:37
Ersin ligde kariyer rekoru kırdı Ersin ligde kariyer rekoru kırdı 00:36
Abraham bir ilki gerçekleştirdi Abraham bir ilki gerçekleştirdi 00:35
2 asist yaptı kırmızı kart gördü 2 asist yaptı kırmızı kart gördü 00:34
Yine kazanamadı Yine kazanamadı 00:33
4 maç sonra ilk 11 4 maç sonra ilk 11 00:31