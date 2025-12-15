Tiyatro izledik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor deplasmanından bir puanla döndükleri için sevinçli olduklarını söylerken, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a ve VAR hakemi Alper Çetin'e sert ifadelerle yüklendi. Karşılaşma boyunca hakemlerin yanlı bir yönetim ortaya koyduğunun altını çizen 53 yaşındaki teknik adam, tüm bu hatalara rağmen bir puan kazandıkları için oyuncularına teşekkür etti. Yalçın şunları söyledi: "Oyuncularım çok mücadele ettiler. Çok yoruldular. 70 dakika eksik oynadık.

KENARDAN BELLİ OLUYOR

Beraberliği kurtardığımız için seviniyoruz. Sahada oynanan oyun yoktu. Futbol değil, tiyatro vardı. Çok kolay kazanacağımız maç. Birinci dakikada sarı kart, dördüncü dakika sarı kart. Atacak birisini... Kenardan çok belli oluyor. Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. Bizim açımızdan katıldığımız bir tiyatro. 3-1 öndeyiz. Farklı bir gidişat var. Oyun kontrolü bizde. Darbe yok, şiddet yok, Bir anda kırmızı kart. Rakip takım oyuncuları şaşırdı. Kurulmuş bir oyunun neticesi."

OYNARIM DERSE KADROYA ALIRIM

Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın durumunu açıkladı. Tecrübeli teknik adam, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta eksiklerimiz var. İhtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya. Problem yok" dedi.