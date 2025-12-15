Cerny Kartal’a yetmedi

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sergen Yalçın tarafından 10 numarada görevlendirilen Vaclav Cerny, Trabzonspor deplasmanında attığı iki golle öne çıktı. Siyah-beyazlı forma altında ilk golünü 29 Eylül'deki Kocaelispor maçında atan Cerny, aylar sonra gol sevinci yaşadı. 28 yaşındaki Çekyalı oyuncu, Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında ise asist yaparak takımına katkı sağlamıştı. Son üç maçta 2 gol, 2 asistlik katkı veren Cerny, maç sonu, "Derbilerde 11'e 10 oynamak zor. Kompakt oynamaya çalıştık. Öndeydik. Kazanmamız gerekiyordu. İki gol yememeliydik" açıklamasını yaptı.