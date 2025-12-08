CANLI SKOR ANA SAYFA
Semih Kılıçsoy dönüyor

Semih Kılıçsoy dönüyor

Beşiktaş'tan sezon başında Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla transfer olan Semih, beklentilere yanıt veremedi. La Gazzetta dello Sport, İtalyan ekibinin genç golcünün kiralık sözleşmesini ocak ayında feshedebileceğini duyurdu. Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euroluk opsiyonu tehlikeye girdi. Önümüzdeki haftalardaki performansı Semih'in Cagliari'deki geleceğini tayin edecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 06:52
Semih Kılıçsoy dönüyor
Beşiktaş'tan sezon başında Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla transfer olan Semih, beklentilere yanıt veremedi. La Gazzetta dello Sport, İtalyan ekibinin genç golcünün kiralık sözleşmesini ocak ayında feshedebileceğini duyurdu. Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euroluk opsiyonu tehlikeye girdi. Önümüzdeki haftalardaki performansı Semih'in Cagliari'deki geleceğini tayin edecek.
