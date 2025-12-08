Semih Kılıçsoy dönüyor

Beşiktaş'tan sezon başında Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla transfer olan Semih, beklentilere yanıt veremedi. La Gazzetta dello Sport, İtalyan ekibinin genç golcünün kiralık sözleşmesini ocak ayında feshedebileceğini duyurdu. Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euroluk opsiyonu tehlikeye girdi. Önümüzdeki haftalardaki performansı Semih'in Cagliari'deki geleceğini tayin edecek.
