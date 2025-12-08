Beşiktaş'ta transferde gündemdeki isim Caio Henrique!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Siyah-beyazlı yönetim ocak ayında takımı güçlendirmek adına kadrosuna takviyeler yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut kadroda bulunan Rıdvan Yılmaz ve David Jurasek'in beklentilerin çok altında kalmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın bu bölgeye transfer istedi.

Genel Koordinatör Serkan Reçber'in scout ekibinin bir süredir yakından izlettirdiği Caio Henrique transfer listesinin başında yer alıyor.

ÇOK YÖNLÜ FUTBOLCU

Serkan Reçber'in önerdiği Brezilyalı sol bek için deneyimli çalıştırıcı olumlu rapor verdi. Sol kanat ve stoperde de görev yapabilen 28 yaşındaki yıldızın çok yönlü olması, bu transferi cazip hale getiriyor. Sergen Yalçın, zorlu lig maratonunda elini rahatlatacağı için yönetimden Henrique'nin kadroya katılmasını talep etti. Beşiktaşlı kurmaylar ocak ayında Monaco ile masaya oturup transfere nokta koymak istiyor.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA 5 KEZ OYNADI

Caio Henrique toplam 5 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi. 28 yaşındaki yıldız Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde iç sahada ve deplasmanda oynanan Bolivya maçlarında toplam 109 dakika süre alırken, gol veya asist katkısı yapamadı.

Monaco formasıyla toplam 16 resmi müsabakada forma giyen Henrique skora katkıda bulunamadı.

ARTHUR MASUAKU'YU ANDIRIYOR

Daha çok ofansif yönüyle dikkat çeken ve Arthur Masuaku'yu andıran sambacı, savunmada da iyi bir kesici. Pozisyon bilgisi yüksek olan Caio Henrique, adam adama markajda etkili bir oyuncu. Ancak 2023 yılında dizinden yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle zaman zaman form durumunda dalgalanmalar olabiliyor.