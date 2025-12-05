Beşiktaş'ta transferde gündemdeki isim Soumano!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde büyük hareketlilik bekleniyor.

Fatih Karagümrük maçının ardından basın mensuplarına konuşan Asbaşkan Murat Kılıç, kadrolarına 4-5 oyuncu takviyesi yapacaklarını açıklamıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın da "Avrupa'da tüm scout ekibimiz oyuncu seyrediyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Genel Koordinatör Serkan Reçber'in ekibinde yer alan bir scoutun Lorient-Nice maçını izlediği öğrenildi.

Siyah-beyazlıların Lorient'in forveti Sambou Soumano'yu gündemine aldığı aktarıldı.

Ev sahibi ekibin 3-1 kazandığı maçta Senegalli golcü 2 kez ağları havalandırırken, 1.26 gol beklentisi ile oynadı.

Sergen Yalçın'ın oyuncu için olumlu rapor vermesi durumunda Beşiktaş yönetiminin ocakta Fransız kulübünün kapısını çalması bekleniyor.

4 GOL 2 ASİSTLİK PERFORMANS

Ligue 1'de bu sezon 14 maçta forma giyen Soumano, 4 gol ve 2 asistlik performansıyla 6 gole direkt etki etti.

24 yaşındaki golcü, Rennes ve Brest maçlarında 1'er, Nice karşılaşmasında ise 2 kez ağları salladı. Senegalli oyuncu Lille ve Monaco müsabakalarında 1'er asist yaptı.

ÇOK YÖNLÜ SANTRAFOR

Senegalli forvet, sürati ve dripling özellikleri ile öne çıkıyor.

Savunma arkasına sık sık koşular yapan ve pres gücüyle dikkat çeken Soumano, gelişime açık bir oyuncu. Ana mevkii santrfor. Zaman zaman forvet arkası ve kanatlarda da görev alabiliyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Soumano'nun kulübü Lorient ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Transfermarkt piyasa değeri 4 milyon euro olan 24 yaşındaki futbolcu, 4 yıllık süre zarfında Eupen, Rodez AF ve QRM gibi takımlarda kiralık oynadı.