Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Tammy Abraham açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 19:26 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 19:29
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI:

Lig maçlarının hepsi zor. Rakipler çok mücadele ediyor. Herkes puan için çok mücadele ediyor. Stadyumda da çok maç atmosferi yok. İyi mücadele olacak. İyi hazırlandık. İstatistiklerimiz çok iyi, bugün de sonuca yansıtıp kazanmak istiyoruz.

Bugün böyle bir ilk 11 kararı verdik. Jota'yı sonradan oyuna alıyorduk, antrenmanlarda iyi, fizik durumu iyi. Bilal'i santrfora aldık. Cengiz oynuyor, Cerny merkezde. Çok fazla alternatifimiz yok açıkçası. A planı ve B planımız olacak. Tammy'nin durumuna da bakacağız.

Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
İsviçre-Türkiye | CANLI İZLE
