Vida’nın Beşiktaş aşkı

Beşiktaş'ı ziyaret eden Domagoj Vida açıklamalarda bulundu. Hırvat savunmacı, "Beşiktaş'ı ve İstanbul'u çok özledim. Burada olmak bana sonsuz sevgi hissettiriyor. Taraftarlarımıza mesajım sabırlı olsunlar, kulübü desteklemeye ve sevmeye devam etsinler. Her şey çok daha iyi olacak" şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ı ziyaret eden Domagoj Vida açıklamalarda bulundu. Hırvat savunmacı, "Beşiktaş'ı ve İstanbul'u çok özledim. Burada olmak bana sonsuz sevgi hissettiriyor. Taraftarlarımıza mesajım sabırlı olsunlar, kulübü desteklemeye ve sevmeye devam etsinler. Her şey çok daha iyi olacak" şeklinde konuştu.