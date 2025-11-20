Milli yıldızlar dönüyor

Milli takımlara giden siyah-beyazlı futbolcular geri dönüyor. Milli arada ay-yıldızlı ekibimizde Orkun Kökçü, İspanya önünde 90 dakika oynadı, 1 gol pası verdi. Ümit Milli Takımımızda Demir Ege Tıknaz 2 maçta 160 dakika sahada kaldı. Taylan Bulut, Almanya Ümit Milli Takımı'nda 2 maçta 125 dakika süre aldı, 1 gol attı, 1 asist yaptı. Çekya'da Jurasek 2 maçta 153 dakika oynadı. Nijerya'da Wilfred Ndidi, 2 maçta 240 dakika sahada kaldı, 1 asist yaptı. Kosova'da ise Rashica, 1 maçta sadece 1 dakika oynayabildi.
