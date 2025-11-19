Vida’dan ziyaret

Kartal'da 2018-2022 yıllarında forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Domagoj Vida, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde siyahbeyazlı takımı ziyaret etti. 2020-21 sezonunda beraber şampiyonluk yaşadığı Teknik Direktör Sergen Yalçın'la bir süre sohbet eden Vida, ardından antrenmanı takip etti.
Kartal'da 2018-2022 yıllarında forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Domagoj Vida, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde siyahbeyazlı takımı ziyaret etti. 2020-21 sezonunda beraber şampiyonluk yaşadığı Teknik Direktör Sergen Yalçın'la bir süre sohbet eden Vida, ardından antrenmanı takip etti.