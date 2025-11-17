Beşiktaş'tan Benfica'ya dikkat çeken teklif! Rafa Silva'nın bonservis bedelinden vazgeçip...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın geleceği merak edilirken siyah-beyazlı ekibin Portekizli oyuncunun transferi için Benfica ile yapacağı pazarlıkta o detay dikkat çekti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 06:51
Beşiktaş'ta son dönemin ana gündem maddesi olan Rafa Silva ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Menajerinin Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini açıkladığı Portekizli yıldız için Siyah-Beyazlılar'ın Benfica ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Devre arasında Portekizli futbolcu ile yollarını ayırmak isteyen yönetimin Benfica'ya Gedson Fernandes ve Orkun Kökçü transferlerinden kalan borcu azaltmak amacıyla "Rafa Silva'dan para almayalım, siz de borçtan düşün teklifi" yapacağı da gelen haberler arasında. Takvim'de yer alan habere göre Portekiz ekibiyle yapılan görüşmelerin ilerleyen günlerde hız kazanması bekleniyor. Siyah-Beyazlı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva'nın devre arasına kadar olan bölümde forma giymesi halinde nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu. Bu sezon 16 maçta forma giyen Rafa 5 gol, 3 asiste imza attı.

