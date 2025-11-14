Beşiktaş'ın stoperi Ada'dan gelecek! Transferde Ndidi faktörü

Siyah-beyazlılar ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını hazırlıyor. Beşiktaş, kadroda eksik olan noktalara hamleler yapmayı hedefliyor. Stoper takviyesi düşünen Kartal'da ilk hedef Leicester City'den Wout Faes oldu. Yaz döneminde de Beşiktaş'ın gündeminde olan Belçikalı stoper için ocak ayında girişimlerde bulunulması bekleniyor. İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City ile bu sezon 13 resmi maça çıkan Faes, 1 gol attı, 1 asist yaptı ve toplam 719 dakika sahada kaldı.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR

Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Wout Faes'in Leicester City ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Faes'in 2026 Dünya Kupası öncesinde daha fazla forma şansı bulup, daha fazla göz önünde olacağı bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gözüken Faes için Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama yöntemine başvurabileceği kaydedildi. Kısa sürede siyah-beyazlıların Leicester City ile temaslar kurması bekleniyor. Ocak ayında da resmi görüşmelerin başlayacağı kaydedildi.

LEICESTER CITY'DE SIKINTILAR

İngiltere Championship'te mücadele eden Leicester City, 15 maç sonunda 12. sırada yer alıyor. Premier Lig'e yükselme konusunda bazı sıkıntılar yaşayan ve ekonomik anlamda da problemleri bulunan İngiliz kulübünün oyuncu satmaya sıcak baktığı bildirildi. Beşiktaş'ın da Wout Faes konusunda bu avantajı kullanacağı iddia edildi.

NDIDI FAKTÖRÜ

Wout Faes'i takip eden siyahbeyazlılar, sezon başında Leicester City'den Wilfred Ndidi'yi getirmişti. Faes hamlesinde Ndidi'nin önemli bir referans olacağı ifade edildi. Ndidi ile beraber Leicester'da oynayan Belçikalı stoperin bu doğrultuda Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakabileceği dile getirildi.

DEFANSTA ÇOK GÜÇLÜ

Wout Faes, Leicester City'de ve Belçika Milli Takımı'nda savunmadaki güçlü futboluyla öne çıkıyor. Hem sağ stoper hem de sol stoperde görev alan Faes, her iki ayağını da kullanabiliyor. Hava toplarına da hakim olan tecrübeli stoper, yeniden Avrupa'da üst düzey noktaya gelmek istiyor. Faes'i Premier Lig'den de takımlar yakından izliyor.