Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Cengiz Ünder boş geçmiyor

Cengiz Ünder boş geçmiyor

Siyah-beyazlı forma altında kendisini bulan Cengiz Ünder, Antalya karşısında güzel bir asiste imzasını attı. Bu sezon attığı 3 golün yanına bir de asist ekledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 06:50
Cengiz Ünder boş geçmiyor

Son yıllarda eleştirilerin odağında bulunan Cengiz Ünder, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş'ta adeta küllerinden doğdu. Kendisine güvenenleri mahcup etmeyen Cengiz Ünder, skor katkısı üretmeye devam ediyor. Bugüne kadar Başakşehir, G.Birliği ve Kasımpaşa maçlarında fileleri havalandıran milli futbolcu, dün de asistini yaptı. Djalo'nun attığı golde köşe vuruşunu kullanan ve enfes bir orta yapan Cengiz, bu sezonki skor katkısını 4'e yükseltti. Dakikalar 80'i gösterdiğinde yerini Milot Rashica'ya bırakan Cengiz, sahada kaldığı süre içerisinde etkili oldu. Henüz yüzde yüzüne ulaşmayan başarılı oyuncu her geçen hafta daha iyi bir performans sergiliyor.

