TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Mika Godts hamlesi!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Mika Godts hamlesi!

Beşiktaş yönetimi yazın teklif yaptığı, ancak transfer edemediği genç sol kanat Mika Godts'u yeniden gündemine aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Mika Godts hamlesi!

Beşiktaş yönetimi yaz transfer döneminde sol kanada net bir oyuncu transfer edemedi. Orijinal mevkii sağ kanat olan Jota Silva'nın performansını yeterli bulmayan teknik direktör Sergen Yalçın, bu bölgede son Fenerbahçe derbisi hariç devamlı El Bilal Toure'yi kullandı. Siyah-beyazlı kurmaylar, 52 yaşındaki teknik adamın talebi üzerine Ajax'ın genç oyuncusu Mika Godts'u ocak hedefi olarak belirledi.

GELECEĞİN YILDIZI

Serdal Adalı yönetimi 20 yaşındaki sol kanat için yaz transfer döneminde Ajax'a resmi teklif sunmuş, ancak Hollanda ekibi bu teklifi kabul etmemişti. Adalı'nın geleceğin yıldızları arasında gösterilen Belçikalı futbolcuyu Beşiktaş'ın bünyesine katmak için ocak ayında Ajax'ın kapısını bir kez daha çalması bekleniyor. Siyahbeyazlı kulübün başkanının sol kanatta yaşanan problemi çözmek için her türlü fedakarlığı yapacağı öğrenildi.

DRİPLİNG ÖZELLİĞİ

Galatasaray'a karşı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, birebirlerde son derece etkili. Patlayıcı deparlarıyla dikkat çeken Belçikalı yıldız, dripling ve asist özellikleriyle de öne çıkıyor.

Bu sezon Hollandalı Ligi'nde 9 maçta forma giyen Mika Godts, 4 gol, 4 asistlik performansla 8 gole katkı yaptı. Genç yıldız UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz skora katkıda bulunamadı.

