Arroyo kızdırdı

Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında renklerine bağladığı, yaz transfer döneminde ise Cruzeiro’ya sattığı Keny Arroyo Fenerbahçe derbisi sonrası paylaşımıyla siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı. Ekvadorlu futbolcu, Fenerbahçe’nin galibiyet golünü kaydeden Jhon Duran’ın paylaşımına “Vamos makina!!! (Haydi makina)” yorumunu yaptı.
Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında renklerine bağladığı, yaz transfer döneminde ise Cruzeiro'ya sattığı Keny Arroyo Fenerbahçe derbisi sonrası paylaşımıyla siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı. Ekvadorlu futbolcu, Fenerbahçe'nin galibiyet golünü kaydeden Jhon Duran'ın paylaşımına "Vamos makina!!! (Haydi makina)" yorumunu yaptı.