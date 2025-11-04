CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Arroyo kızdırdı

Arroyo kızdırdı

Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında renklerine bağladığı, yaz transfer döneminde ise Cruzeiro’ya sattığı Keny Arroyo Fenerbahçe derbisi sonrası paylaşımıyla siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı. Ekvadorlu futbolcu, Fenerbahçe’nin galibiyet golünü kaydeden Jhon Duran’ın paylaşımına “Vamos makina!!! (Haydi makina)” yorumunu yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 06:50
Arroyo kızdırdı
