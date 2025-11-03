Hikmet Çapanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybeden Çapanoğlu için ilk tören, mesaisini yürüttüğü Beşiktaş Kulübünün Fulya'daki Hakkı Yeten Futbol Altyapı Tesisleri'nde düzenlendi. Kulüp ve tesis çalışanları ile öğrencilerinin katıldığı törende helallik verilen Hikmet Çapanoğlu, Tüpraş Stadı'na götürüldü.

Burada düzenlenen törene ise Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora, futbol altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı, Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, merhum Hikmet Çapanoğlu'nun ağabeyi teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, ailesi, teknik direktörler Önder Karaveli, Tamer Tuna, Ziya Doğan, eski Beşiktaşlı futbolcular Gökhan Keskin, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut, Beşiktaşlı futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu, futbolcuları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan ikinci başkan Hakan Daltaban, "Hikmet'i çok uzun zamandan beri tanırım. Genç arkadaşlar çok şanslısınız ki örnek alacağınız bir ağabeyiniz vardı. Onun yolundan ayrılmayın. Hem Beşiktaşlı duruşu hem adamlığıyla örnek biriydi. Allah bana da böyle bir yolculuk nasip etsin. Arkasından kötü konuşan tek kişi görmedim." dedi.

Genel sekreter Uğur Fora ise Hikmet Çapanoğlu'nun örnek bir insan olduğunu belirterek, "Ülkemizde ve dünyada onlarca yıllık kulüpler var. Bu kulüpleri büyük ve camia yapan, içindeki insanların kattığı değerler, o insanların karakterinin, çalışkanlığının ve asaletinin kulüp çatısı altında birleşmesidir. Hikmet hoca, başarılarının yanında bizi üzüntüsüyle de bir araya getirdi. Çok asil, zarif, çalışkan ve ahlaklı bir insandı. Bugün sevenleriyle onu son yolculuğuna uğurluyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Beşiktaş Kulübü, camiamız, öğrencileri için maddi karşılığı olmadan verdiği emekleri için kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, nurlar içinde yatırsın. Ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Yönetici Toygun Batallı ise, "Kederli ailesine, yakınlarına, Beşiktaş camiamıza ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Hikmet hocam ile kısa süre çalışma fırsatı yakaladım. Bu sürede Beşiktaş'a olan sevgisine, işine olan saygısına yakından şahit oldum. Beşiktaş sevgisini yetiştirdiği sporcularına aşıladığını da gördüm. Allah sevdiği kullarını yanına alırmış. Maalesef çok erken oldu." ifadelerini kullandı.

Konuşmakta zorlanan ve gözyaşlarını tutamayan Hikmet Çapanoğlu'nun ağabeyi Mustafa Çapanoğlu da kardeşinin çocuk yaşta Beşiktaş'ın kapısından girdiğini aktararak, "Kardeşim inanılmaz bir Beşiktaşlıydı. Anlatılacak gibi değildi. Kulübümüz, çok büyük bir Beşiktaşlıyı kaybetti." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Önder Karaveli ise Dolmabahçe'deki en acılı gününü yaşadığını dile getirerek, "Beşiktaş, en güzel evlatlarından birini kaybetti. Hikmet ile çocukluğumuz, gençliğimiz birlikte geçti. Birlikte maç için sabahladık, tribünde tezahürat yaptık, top oynadık. Beşiktaş'ın şanlı formasını çok güzel taşıyan, kanı siyah-beyaz akan bir kardeşimizdi. Çok özel bir Beşiktaşlıyı kaybettik. Burası bizim evimiz. Burada çok mutlu olduk, güzel günler yaşadık. Çok acı çektiğimiz günler de oldu. Maçlar ve şampiyonluklar kaybettik. Ancak bu kadar acı bir günü hiç yaşamadım. Bu, benim burada yaşadığım en acı gün. Hikmet, çok kıymetli bir kardeşimdi." diye konuştu.

Törenin ardından Hikmet Çapanoğlu'nun Beşiktaş bayrağına sarılı tabutu, öğrencilerinin omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Çapanoğlu'nun cenazesi, törenin ardından Sinanpaşa Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'na defnedilecek.