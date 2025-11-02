CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ın acı günü

Beşiktaş’ın acı günü

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve 17 Yaş Altı Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu, kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş’ın acı günü

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve 17 Yaş Altı Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu, kalp krizi nedeniyle vefat etti. Kulüpten yapılan açıklamada "17 Yaş Altı Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

HİKMET ÇAPANOĞLU KİMDİR?

29 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hikmet Çapanoğlu, 1995 yılında Beşiktaş'la profesyonel sözleşme imzaladı. İlk sezonunda kendine kadroda yer bulamayan Hikmet, o dönem 2. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'a kiralandı. Daha sonra Kuşadası, Diyarbakır, Kayseri Erciyes, Çorlu ve Şanlıurfa gibi birçok takımda forma giydi. 1997-98 sezonunda Beşiktaş ile Türkiye Kupası ve 1998'de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı
Tedesco'dan flaş karar! Derbide...
DİĞER
Dev derbiye damga vuran anlar! Galatasaray ofsayta takıldı | Trabzonspor penaltı bekledi...
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
Yalçın’dan F.Bahçe'ye özel plan!
F.Bahçe'de ilklerin derbisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid durdurulamıyor! R. Madrid durdurulamıyor! 00:59
Liverpool 4 hafta sonra kazandı! Liverpool 4 hafta sonra kazandı! 00:59
Mertens’ten duygulandıran itiraf! Mertens’ten duygulandıran itiraf! 00:58
Juve deplasmanda galip! Juve deplasmanda galip! 00:58
R. Madrid durdurulamıyor! R. Madrid durdurulamıyor! 00:58
Arda neden oyundan alındı? İşte sebebi Arda neden oyundan alındı? İşte sebebi 00:58
Daha Eski
Liverpool 4 hafta sonra kazandı! Liverpool 4 hafta sonra kazandı! 00:56
Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! 00:32
Dev derbi öncesi silahlı çatışma! Dev derbi öncesi silahlı çatışma! 00:32
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı 00:32
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:32
Buruk'tan hakem tepkisi! Buruk'tan hakem tepkisi! 00:32