Beşiktaş’ın acı günü

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve 17 Yaş Altı Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu, kalp krizi nedeniyle vefat etti. Kulüpten yapılan açıklamada "17 Yaş Altı Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

HİKMET ÇAPANOĞLU KİMDİR?

29 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hikmet Çapanoğlu, 1995 yılında Beşiktaş'la profesyonel sözleşme imzaladı. İlk sezonunda kendine kadroda yer bulamayan Hikmet, o dönem 2. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'a kiralandı. Daha sonra Kuşadası, Diyarbakır, Kayseri Erciyes, Çorlu ve Şanlıurfa gibi birçok takımda forma giydi. 1997-98 sezonunda Beşiktaş ile Türkiye Kupası ve 1998'de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.