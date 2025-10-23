Spor yazarları TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş ikinci yarıda oyunu tamamen kendi sahasında kabul etti. Kontrataklarla gol aramaya çalıştı ama bu anlayış Beşiktaş'ın DNA'sına aykırıydı. Hele ki Sergen Yalçın'ın son yarım saatte Rafa Silva'yı oyundan almasına asla anlam veremedim. Rafa bu takımın yıldızı, lideri! Onu saf dışı bırakmak, Beşiktaş'ın en büyük silahını yok saymak olur. Kaleci Deniz'in Abraham'a hediye ettiği gol sonrası Konyaspor da kepenkleri indirdi ve maç o anda bitti! Evet, Beşiktaş kötü oynarken kazandı ama bu futbol anlayışıyla zirveye oynamak hayal. Bu skor kimseyi aldatmasın. Kara bulutlar hâlâ dağılmış değil. Bu takımın havaya girmesi için Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarının kazanılması gerek. Kazandığına sevinelim ama oynanan futbolun da Beşiktaş'a yakışmadığını kabul edelim. Beşiktaş büyüktür, böyle oynamamalı!