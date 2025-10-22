Beşiktaş ya tamam ya devam maçında! İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de bu akşam çok kritik bir maça çıkacak. Siyah-beyazlılar 'ya tamam ya devam' niteliği taşıyan karşılaşmada TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan siyah-beyazlılar zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılıp hem zirve yarışının içinde kalmak hem de moral bulmak istiyor. Kartal Süper Lig'de 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonucu 13 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor. Tüm hesapları galibiyet üzerine yapan Beşiktaş, Konyaspor karşısında puan kaybettiği takdirde puan farkı çift hanelerde kalacak ve şampiyonluk yarışına büyük oranda havlu atacak.

KARTAL'DA 7 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Siyah-beyazlı ekip TÜMOSAN Konyaspor maçında tam 7 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlığı iyileşen ve takımla çalışmalara başlayan Demir Ege Tıknaz maç eksiği nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca statü gereği sezon başında transfer edilen Cerny, Gökhan, Cengiz, Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva takımdaki yerlerini alamayacaklar.

KONYASPOR'A KARŞI BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşılaşacak. Ligdeki 48 maçın 27'sini siyah-beyazlı takım kazanırken, 7 müsabakadan yeşil-beyazlı ekip galip ayrıldı. Taraflar 14 karşılaşmada birbirlerine üstünlük kuramadı. Kartal söz konusu maçlarda 92 kez rakip fileleri havalandırırken, Konyaspor 44 gol kaydetti.

GÖZLER RAFA SILVA'DA

Beşiktaş'ta gözler, son 1 yılın skor anlamında en üretken ismi Rafa Silva'da olacak. Gençlerbirliği karşısında Cengiz Ünder'e asist yaparak skora katkıda bulunan Portekizli yıldız, siyah-beyazlı takımın zorlu deplasmanda en önemli kozu olacak. Eyüpspor maçında 1, Kayserispor karşısında 3, Kocaelispor sınavında ise 1 kez ağları sallayan 32 yaşındaki maestronun Trendyol Süper Lig'de toplam 5 golü bulunuyor. Rafa Silva ayrıca UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's maçlarında 2 gol pası vermişti.

MAÇ KADROSU AÇIKLANDI

Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. İşte kadro: Mert, Ersin, Emre Bilgin, Svensson, Paulista, Ndidi, Rashica, Salih, Abraham, Orkun, Uduokhai, Kartal Kayra, Necip, Taylan, Rafa Silva, Rıdvan, Jurasek, Devrim, Emirhan, Mustafa Hekimoğlu.

MAÇIN HAKEMİ OZAN ERGÜN

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Konyaspor- Beşiktaş maçını hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar. Karşılaşmanın 4. hakemi ise İlker Yasin Avcı. Beşiktaş Ozan Ergün'ün bugüne kadar düdük çaldığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

TÜMOSAN Konyaspor: DENİZ, ANDZOUANA, ADİL, BAZOER, GUILHERME, BJORLO, MELİH, NDAO, PEDRINHO, MULEKA, UMUT

Beşiktaş: ERSİN, TAYLAN, PAULISTA, EMİRHAN, JURASEK, NDIDI, ORKUN, RAFA, RASHICA, DEVRİM, ABRAHAM